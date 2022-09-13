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Румыния выдала России пытавшегося изнасиловать знакомую азербайджанца

Румыния выдала России азербайджанца, пытавшегося изнасиловать знакомую под Ростовом

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Румыния выдала России азербайджанца Гисмата Алиева, обвиняемого в попытке изнасилования. Об этом во вторник, 13 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Его экстрадировали из Бухареста в Москву в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД и ФСИН России По данным полиции, преступление было совершено в 2021 году в Ростовской области. Тогда иностранец напал на знакомую и попытался над ней надругаться. По факту случившегося было возбуждено дело.

Так как обвиняемый уехал за границу, в январе 2022 года его объявили в международный розыск по каналам Интерпола.

«Спустя семь месяцев в результате оперативных мероприятий разыскиваемого задержали сотрудники правоохранительных органов Румынии», — добавила Ирина Волк.

После этого Генпрокуратура направила запрос о его выдаче, который был удовлетворен.

20 мая сообщалось, что вора в законе Герлиани экстрадировали из Египта в Россию.

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Елизавета Новикова
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