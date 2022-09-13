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Супруги из России предстанут перед судом за продажу несуществующих щенков

Супругов из Владимирской области осудят за продажу несуществующих йоркширских терьеров

Фото: unsplash

Ранее судимые супруги из Владимирской области снова предстанут перед судом за серию мошенничеств. Об этом во вторник, 13 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным полиции, сообщники размещали в сети объявление о продаже щенков йоркширского терьера, за каждого из них они просили по восемь тысяч рублей. При этом на самом деле никаких щенков у них не было, а для объявлений они использовали картинки, взятые из интернета.

Общаясь с покупателями, аферисты требовали внести предоплату. Когда потерпевшие переводили деньги, «продавцы» переставали выходить на связь. Всего соучастники обманули пятерых человек, среди них жители Кемерова, а также Красноярского, Краснодарского и Алтайского краев. Ущерб составил примерно 25 тысяч рублей.

После задержания россиянку и ее супруга поместили в СИЗО. Материалы дела вскоре будут направлены в суд.

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Елизавета Новикова
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