Супруги из России предстанут перед судом за продажу несуществующих щенков

Супругов из Владимирской области осудят за продажу несуществующих йоркширских терьеров

Ранее судимые супруги из Владимирской области снова предстанут перед судом за серию мошенничеств. Об этом во вторник, 13 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным полиции, сообщники размещали в сети объявление о продаже щенков йоркширского терьера, за каждого из них они просили по восемь тысяч рублей. При этом на самом деле никаких щенков у них не было, а для объявлений они использовали картинки, взятые из интернета.

Общаясь с покупателями, аферисты требовали внести предоплату. Когда потерпевшие переводили деньги, «продавцы» переставали выходить на связь. Всего соучастники обманули пятерых человек, среди них жители Кемерова, а также Красноярского, Краснодарского и Алтайского краев. Ущерб составил примерно 25 тысяч рублей.

После задержания россиянку и ее супруга поместили в СИЗО. Материалы дела вскоре будут направлены в суд.