Путин впервые с мая поговорил с Шольцем

Шольц и Путин поговорили по телефону о ситуации на Украине и безопасности на ЗАЭС

Президент России Владимир Путин созвонился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщили в правительстве ФРГ, передает ТАСС.

По информации немецкого кабмина, политики обсудили ситуацию на Украине. В частности, Шольц в ходе беседы высказался в пользу дипломатического урегулирования конфликта. Он также призвал обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). «В этом контексте он призвал избегать любых шагов по эскалации и немедленно выполнять меры, рекомендованные в докладе МАГАТЭ», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что Шольц и Путин также обсудили ситуацию с поставками продовольствия на мировой рынок. Канцлер и российский президент договорились продолжать контакты. Последний раз политики говорили по телефону в конце мая.

1 сентября Шольц заявил, что важно продолжать переговоры с Путиным. «Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. (...) Я много раз общался с ним по телефону. И я говорю четко, что продолжу это делать», — отмечал он.