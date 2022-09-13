Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Путин впервые с мая поговорил с Шольцем

Шольц и Путин поговорили по телефону о ситуации на Украине и безопасности на ЗАЭС

Фото: Михаил Метцель / POOL / ТАСС

Президент России Владимир Путин созвонился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщили в правительстве ФРГ, передает ТАСС.

По информации немецкого кабмина, политики обсудили ситуацию на Украине. В частности, Шольц в ходе беседы высказался в пользу дипломатического урегулирования конфликта. Он также призвал обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). «В этом контексте он призвал избегать любых шагов по эскалации и немедленно выполнять меры, рекомендованные в докладе МАГАТЭ», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что Шольц и Путин также обсудили ситуацию с поставками продовольствия на мировой рынок. Канцлер и российский президент договорились продолжать контакты. Последний раз политики говорили по телефону в конце мая.

1 сентября Шольц заявил, что важно продолжать переговоры с Путиным. «Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. (...) Я много раз общался с ним по телефону. И я говорю четко, что продолжу это делать», — отмечал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин впервые с мая поговорил с Шольцем
Информация об интервью Меликова о расходах из-за СВО оказалась недостоверной
Кремль сообщил об участии Путина в саммите ОДКБ
Восьмилитровую маточную кисту удалили жительнице Подмосковья
Макрон выразил готовность поговорить с Алиевым
Япония рекордно нарастила закупки «грязного» мазута
Раскрыта стоимость секс-видео с участием Ким Кардашьян
В Белоруссии решили ликвидировать старейшую польскую организацию страны
Военкор сравнил черты характера Шойгу и Сердюкова
В ООН призвали Азербайджан и Армению предпринять шаги по деэскалации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.