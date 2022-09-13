В России планируют ограничить продажу содержащих спирт лекарств

«Известия»: в России рассмотрят введение ограничений по продаже медпрепаратов со спиртом

В России планируют ввести ограничения по продаже медицинских препаратов, содержащих спирт. Об этом сообщают «Известия».

С таким предложением выступила правительственная комиссия по профилактике правонарушений. Отмечается, что Минздраву порекомендовали принять решение об ограничении объема емкости, в которой продаются лекарства с содержанием этилового спирта из-за их потенциального использования в производстве нелегальной алкогольной продукции.

Ведомству также посоветовали рассмотреть запрет на государственную регистрацию лекарственных препаратов, состав которых идентичен медицинскому спирту. В пресс-службе Минздрава заявили, что концептуально поддерживают идею.

Такая инициатива вызвана ростом числа случаев отравлений нелегальным алкоголем с летальным исходом. Согласно данным правительственной комиссии, за прошлый год в России этот показатель увеличился на 13,6 процентов. Больше всего подобных происшествий фиксировалось в 40 регионах, в частности, в Архангельской и Воронежской областях, а также в республиках Алтай и Чувашии.

Как уточнили в министерстве, на сегодняшний день уже утверждается список спиртосодержащих препаратов, которые выставят на продажу в емкостях объемом не более 25, 50 и 100 миллилитров. В перечень также включены настойки валерьянки, пустырника, календулы и боярышника.

По мнению кандидата медицинских наук, зампред комитета по охране здоровья Госдумы Сергея Леонова, подобные меры не способны существенно снизить продажу нелегального алкоголя, но вполне могут повлиять на повышение стоимости лекарств. «Спиртосодержащие настойки достаточно дешевы, поэтому выгоднее купить их, чем легальный алкоголь», — пояснил он.

Ранее стало известно, что россияне лишатся препаратов нового поколения на фоне ухода глобальных фармкомпаний из России. Отмечалось, что на рынок рискуют не попасть свыше 300 лекарств в ближайшие 10 лет.