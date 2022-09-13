У древних мумий выявили признаки насильственной смерти

Frontiers in Medicine: у мумий из доколумбовой Америки нашли смертельные травмы

Ученые провели компьютерную томографию трем древним мумиям из доколумбовой Южной Америки, которые хранились с конца XIX века в музеях Европы, и обнаружили, что останки принадлежали людям, которые погибли мучительной смертью. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Medicine.

Признаки смертельных травм выявили у двух из трех южноамериканских мумий. Мумия из Университета Филиппа в Марбурге (Германия) принадлежала молодому человеку 20-25 лет из рыбацкой общины культуры арика, существовавшей на севере Чили. Он умер между 996 и 1147 годами нашей эры. Женская и мужская мумии из музея Делемона в Швейцарии принадлежали людям с юго-запада современного Перу, при этом мужчина умер между 902 и 994 годами нашей эры, а женщина — между 1224 и 1282 годами нашей эры. Состояние аорты и крупных артерий свидетельствовало о том, что мужчина при жизни страдал кальцифицирующим атеросклерозом.

Оба мужчины погибли в результате преднамеренного насилия. Ученые полагают, что рыбак умер из-за того, что либо один нападавший ударил его со всей силой по голове, а второй ножом в спину; либо убийца, стоявший справа от жертвы, ударил его по голове, а затем нанес ему удар ножом. У мумии из Делемона выявили серьезную травму шейного отдела позвоночника, что и стало причиной смерти. Только женщина умерла естественной смертью, а значительные повреждения ее скелета связаны с процессом захоронения.