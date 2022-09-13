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Врач предупредил об опасности одного препарата во время простуды

Врач Алексей Хухрев: во время простуды опасно принимать препарат цинка

Фото: Nastya Dulhiier / Unsplash

Переизбыток цинка ведет к недостатку меди в организме человека, предупредил врач-терапевт Алексей Хухрев. Об опасности приема цинка во время простуды он рассказал в беседе с изданием Sputnik.

Хухрев указал на то, что научные исследования действительно показали эффективность этого препарата в стимулировании иммунитета и предотвращении развития вирусных инфекций, однако прием цинка требует ответственного отношения. «Если люди начинают слишком увлекаться цинком, это приводит к нарушению всасывания меди. А недостаток меди — это гораздо более серьезная история, чем недостаток цинка», — объяснил он, добавив, что медь — участник многих процессов в организме. «И когда у нас меди не хватает, организм на это реагирует существенно хуже», — предостерег врач.

В профилактических целях Хухрев посоветовал принимать цинк не более месяца, отметив, что подобные препараты играют «психотерапевтическую» роль. «Учитывая все научные статьи за и против, влияние цинка и витамина С на иммунитет, честно говоря, одинаковое. Прием витамина С и цинка — это скорее психотерапия. Специально бросаться его пить не стоит», — добавил врач.

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Тем людям, у которых есть доказанный дефицит меди, продолжил он, или тем, у кого есть доказанная непереносимость цинка, этот микроэлемент противопоказан.

Ранее ученые рассказали о влиянии приема добавок с витамином D во время пандемии COVID-19 на здоровье. По их словам, метод оказался бесполезен с точки зрения профилактики инфекции дыхательных путей или от SARS-CoV-2.

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Александра Лисица
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