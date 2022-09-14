Похожий на гранату предмет нашли на станции московского метро

В Москве на станции «Профсоюзная» обнаружили похожий на гранату предмет

В вестибюле станции московского метро «Профсоюзная» обнаружили похожий на гранату предмет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб.

«В вестибюле станции "Профсоюзная" найдена, предположительно, учебная граната. Станция закрыта на вход и работает только на выход», — объяснил собеседник агентства.

Он также добавил, что на место инцидента уже прибыли специалисты-взрывотехники.

Ранее под Ставрополем подростки 15-16 лет обнаружили гранаты на полигоне Росгвардии, территория которого не была огорожена и не охранялась. После находки они начали разбирать их возле детской площадки, а одну метнули в огонь.