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Госдума приняла закон о единых общеобразовательных программах

Депутаты Госдумы приняли закон о введении в школах единых общеобразовательных программ

Фото: РИА Новости

Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем (окончательном) чтениях закон, предусматривающий введение единых общеобразовательных программ в школах и полномочий Министерства просвещения на госзаказы учебников и пособий для учебных заведений. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По словам главы комитета Госдумы по просвещению Ольги Казаковой, такой «золотой стандарт» позволит установить потолок, ниже которого нельзя дать школьнику знания. Программы необходимо утвердить до 1 марта 2023 года, чтобы школы могли по ним работать уже с сентября 2023 года.

Отмечается, что обязательными для применения станут федеральные рабочие программы учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», а также «Окружающий мир» в начальной школе, «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в основном, среднем и общем образовании.

Ранее депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия — За правду», замглавы комитета палаты по просвещению Яна Лантратова сообщила, что за пять лет необходимо обновить учебники в российских школах, а также изъять «то страшное, что находится в обороте».

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Сергей Истомин
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