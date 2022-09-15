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Россияне пожаловались на проблемы с получением бесплатных лекарств

«Ъ»: аптеки перестали фиксировать обращения по отсроченному обслуживанию льготных рецептов

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Россияне стали жаловаться на горячую линию Всероссийского союза пациентов (ВСП) на проблемы с получением бесплатных лекарств, выяснил «Коммерсантъ». С 1 сентября в России отменили требование, обязывающее аптеки, в случае отсутствия необходимого льготнику препарата, фиксировать обращение в журнал и предоставлять лекарство в срок от одного до десяти дней. Аптеки уже воспользовались новацией, которая, по мнению экспертов, «фактически узаконила необеспечение лекарствами».

Норма была зафиксирована в пункте 12 приказа Минздрава №1093н о правилах отпуска лекарственных препаратов аптечными организациями. Пункт устанавливал механизм так называемого отсроченного обслуживания льготных рецептов — например, рецепт с пометкой statim (немедленно) требовалось обслужить в течение одного рабочего дня с момента обращения, с пометкой cito (срочно) — в течение двух.

В первый же день после отмены требования ВСП начал получать жалобы пациентов. «Непонятно, с какого дня ведется подсчет и к какой дате препарат будет доставлен», — рассказали газете представители союза. В частности, трудности начались у родителей детей с диабетом, которые не смогли получить инсулин и не были проинформированы по срокам его предоставления. В ВСП допустили, что некоторые аптеки начнут злоупотреблять отменой требования и вовсе не предоставлять препараты.

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Сопредседатели ВСП Ян Власов и Юрий Жулев направили обращение министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с требованием разъяснить, как теперь должен фиксироваться факт обращения в аптеку и в какие сроки будет происходить обеспечение лекарствами. «Ъ» выяснил, что инициаторами изменений в законодательстве были представители врачебного сообщества (рабочая группа по здравоохранению) — по их мнению, указанный пункт нарушал права пациентов на доступность медикаментов.

«Фактически узаконено необеспечение лекарствами и медицинскими средствами, которых нет в аптеках», — заявила федеральный куратор Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Юлия Панкова. Она подчеркнула, что раньше льготные рецепты оставались действительными, пока по ним не выдадут лекарство, а по новым нормам рецепт, который не обслужили, остается в силе ровно тот срок, который обозначил врач. Панкова рассказала, что большинству детей с диабетом рецепты выписывают на месяц. «Кто будет отвечать, если через месяц препарат так и не выдадут, а рецепт закончится?» — порассуждала Панкова. ВОРДИ также собирается обратиться в Минздрав за разъяснениями.

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В Минздраве журналистам пояснили, что аптеки по-прежнему обязаны принимать льготные рецепты на отсроченное обслуживание — требование прописано в Порядке предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан, который продолжает действовать. В министерстве уточнили, что, согласно пункту 11 правил отпуска лекарственных препаратов, аптеки обязаны предоставлять препараты в течение указанного в рецепте срока его действия.

После начала конфликта на Украине россияне рассказали, что среди всех товаров больше всего боятся нехватки импортных лекарств, медицинского оборудования и продуктов. Наличие опасений по поводу лекарств подтвердилось ажиотажным спросом — в период с 28 февраля по 13 марта жители страны скупили месячный запас лекарств. В апреле медики сообщили о перебоях с поставками импортных расходных материалов. Тем не менее в РСПП и Росздравнадзоре заявили об отсутствии устойчивого дефицита лекарств.

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Софья Ермакова
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