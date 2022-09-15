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В России подвели итоги осеннего этапа туристического кешбэка

Ростуризм: россиянам вернули 2,7 миллиарда рублей по программе кешбэка

Фото: Pavel Neznanov / Unsplash

По итогам осеннего этапа туристического кешбэка россиянам вернули 2,7 миллиарда рублей. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

По ее словам, всего в акции приняли участие более полумиллиона соотечественников. «За две недели продаж программой воспользовалось чуть более 600 тысяч человек — это рекорд за такой короткий срок», — подвела итоги глава ведомства. Всего поездок по России было куплено на 14,3 миллиарда рублей, а сумма кешбэка составила чуть более 2,7 миллиарда.

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Специалист рассказал, что в сентябре отечественные туристы в основном выбирали для отдыха атмосферные города, проживание в санаториях и семейных отелях с теплыми бассейнами. Также популярностью пользовались круизы. «Помимо осенних поездок активно шли бронирования на горнолыжные курорты — в лидерах Красная Поляна и Шерегеш», — добавила Догузова.

Отмечается, что наибольшим спросом в рамках осеннего этапа туристического кешбэка у россиян пользовались путешествия в Краснодарский край, Кавминводы, Санкт-Петербург, Москву, Крым, Татарстан, Башкирию, Алтай, Байкал и Приморье.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил увеличение кешбэка за путешествия на Дальний Восток. Теперь при бронировании отелей и санаториев максимальная сумма возврата части средств туристам увеличена с 20 до 40 тысяч рублей.

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Валентина Процкова
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