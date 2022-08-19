В России утвердили увеличение кешбэка за путешествия на Дальний Восток

Премьер Мишустин утвердил увеличение кешбэка за туры на Дальний Восток до 40 тысяч рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил увеличение кешбэка за путешествия на Дальний Восток. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства.

Так, при бронировании отелей и санаториев максимальная сумма возврата части средств туристам увеличена с 20 до 40 тысяч рублей. Уточняется, что очередной этап программы туристического кешбэка начнется 25 августа.

Ранее власти анонсировали осенний этап продажи туров по России. Вернуть часть средств можно будет за поездки, запланированные в период с 1 октября по 25 декабря. В продаже туров участвуют все регионы страны.

