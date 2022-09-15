Россиянам рассказали об опасности груш

Гастроэнтеролог Неронов назвал гастрит и панкреатит противопоказаниями к употреблению груш

Груши очень полезны для здоровья, но при наличии в анамнезе определенных болезней, например, панкреатита или запоров, их лучше исключить из рациона, рассказал врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов. В беседе с «Газетой.ру» он назвал россиянам основные противопоказания к употреблению в пищу этих фруктов.

Медик посоветовал исключить груши из рациона людям с заболеваниями поджелудочной железы, так как в них много зернистой мякоти. По его словам, эти фрукты представляют особую опасность в свежем виде в период обострения панкреатита. Противопоказаны они и при проблемах в работе желудочно-кишечного тракта: гастрите, дисбактериозе, колите или метеоризме.

Кроме того, не стоит злоупотреблять этими плодами при запорах, продолжил Неронов. «У груш есть эффект закрепления стула, поэтому людям, которые страдают запорами, частое и чрезмерное употребление плодов также может быть вредно», — объяснил он.

В заключение гастроэнтеролог напомнил, что при любых болезнях ЖКТ и поджелудочной железы груши можно употреблять в пищу после термической обработки, например, в виде сухофруктов, компотов или соков.

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