Звезда «Очень странных дел» заявила о желании увидеть смерть своей героини

Звезда «Очень странных дел» Хоук захотела увидеть смерть своей героини в продолжении

Американская актриса и звезда сериала «Очень странные дела» Майя Хоук заявила о том, что хотела бы увидеть смерть своей героини в пятом сезоне проекта. Об этом она сообщила в интервью Rolling Stone.

Артистка поведала, что желает увидеть, как ее персонаж по имени Робин героически погибает в продолжении сериала от Netflix, однако подчеркнула, что создатели проекта очень любят своих героев, а потому вряд ли решатся на убийство кого-то из них.

«Я хотела бы умереть и получить свой героический момент. Я хотела бы умереть с честью, как и любой актер. Но мне нравится, как братья Даффер (создатели сериала — прим. "Ленты.ру") любят своих актеров. Причина, по которой они так красиво пишут для меня и для всех остальных в том, что они влюбляются в своих актеров и своих персонажей, не хотят их убивать. Я думаю, что это прекрасное качество, которое у них есть, и я бы не хотела, чтобы оно исчезло», — заявила актриса.

В начале августа стало известно, что авторы «Очень странных дел» начали работу над пятым сезоном сериала. По задумке братьев Даффер, серии нового сезона не будут рассказывать о текущей жизни персонажей и станут короче, в отличие от ранних эпизодов, в которых завязка длится два часа.

«Очень странные дела» — фантастический хоррор, главные роли в котором сыграли Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун и Финн Вулфард. В сериале рассказывается о детях, ставших свидетелями паранормальных явлений, которые тайно изучает правительство. Проект стартовал в 2016 году.