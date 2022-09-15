В Ленобласти начался Гражданский форум «Команда 47»

В Ленинградской области начался Гражданский форум «Команда 47»

«Форум «Команда 47» и «Год «Команды 47» — мощные драйверы роста социальной активности ленинградцев и развития институтов гражданского общества в Ленинградской области». Об этом заявила вице-губернатор Ленобласти по внутренней политике Анна Данилюк, приветствуя участников проходящего Гражданского форума «Команда 47». Об этом сообщает сайт правительства Ленинградской области.

«В Ленинградской области живет очень много творческих, талантливых и неравнодушных людей, которые имеют большое желание делать добрые дела. Гражданский форум стал для них сильным и опытным наставником, который может подсказать и помочь сделать нужные шаги. Одна из главных целей форума — познакомить активных ленинградцев друг с другом, дать возможность пообщаться, обрести новых партнеров для реализации будущих проектов», — подчеркнула вице-губернатор.

Анна Данилюк особо отметила участие в форуме делегации подшефного города Енакиево, с которым Ленинградская область взаимодействует с мая этого года.

«Я предлагаю нашим социально ориентированным организациям расширить географию деятельности и поработать над теми проектами, которые могли бы быть реализованы на Донбассе. Это может внести существенный вклад в сближение Донбасса и России», — подчеркнула Анна Данилюк. Она отметила, что новые экономические и социальные условия в стране могут открыть новые возможности для развития институтов гражданского общества и бизнеса.

Участники форума на протяжении трех дней будут формировать «Карту возможностей Команды 47».

«Это будет каталог ресурсов, навыков, потребностей, который позволит улучшить работу над социальными проектами, станет поводом для создания новых партнерств и идей и, в итоге, будет работать на развитие региона», — сказала, обращаясь к активистам, председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен. ― Нам бы хотелось, чтобы каждый участник смог почувствовать себя частью большой Команды 47 и внести свой посильный вклад».

Планируется, что 16 сентября участники Гражданского форума представят разработанную карту губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко.

Также сообщается, что специально для форума Фонд президентских грантов провел выездной практический семинар по подготовке заявок на грант президента.

Ленинградская область как активный участник в конкурсах президентских грантов вошла в число пяти регионов, где Фонд президентских грантов проводит выездные семинары для подготовки к конкурсам 2023 года.

Руководитель департамента обучающих программ Фонда президентских грантов Анна Никифорова подробно рассказала о деталях и тонкостях составления проектов, о том, как побеждать в конкурсах и на что надо обратить внимание, чтобы социальный проект получил финансирование.

В 2022 году 36 проектов Ленинградской области получили гранты президента на сумму 56 миллионов рублей.

Гражданский форум «Команда 47» собрал 250 участников из 18 районов Ленинградской области и города Енакиево ДНР, а также из Карелии, Санкт-Петербурга, Москвы и Республики Казахстан. В форуме участвуют федеральные и региональные эксперты, которые проведут тренинги, практические семинары и мастер-классы.

