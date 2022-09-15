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Российские и китайские корабли провели совместное патрулирование в Тихом океане

ВМФ России и ВМС Китая провели совместное патрулирование в акватории Тихого океана

Фото: Shutterstock

Корабли военно-морского флота (ВМФ) России и военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) проводят совместное патрулирование в акватории Тихого океана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны РФ.

Патрулирование проходит в рамках реализации программы международного военного сотрудничества. В нем принимают участие российский отряд кораблей в составе фрегата «Маршал Шапошников», корветов «Герой Российской Федерации "Алдар Цыденжапов"», «Совершенный» и «Громкий», а также среднего морского танкера «Печенга». Со стороны Китая участие принимают эсминец «Нянь Чан», сторожевой корабль «Ян Чен» и судно комплексного снабжения «Дун Пинху».

Ранее российские и китайские военные корабли отработали совместные задачи в рамках учений «Восток-2022» в Японском море. По сообщению российского оборонного ведомства, суть учения заключалась в поиске и уничтожении условного противника, роль которого играла одна из подводных лодок проекта «Варшавянка».

Учения проходили с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, их участниками стали более 50 тысяч человек.

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Анжелика Бережная
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