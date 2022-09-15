Внутри протопланетного диска обнаружили планету размером с Нептун

The Astrophysical Journal Letters: в протопланетном диске LkCa 15 нашли молодую планету

Астрономы Гарвард-Смитсоновского института разработали новый способ поиска планет, формирующихся внутри протопланетных дисков. Им удалось выявить признаки существования молодой планеты размером с Нептун или Сатурн внутри такого диска. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal Letters.

Ученые провели наблюдения за протопланетным диском LkCa 15, расположенным на расстоянии 518 световых лет от Земли в направлении созвездия Тельца, с помощью радиоинтерферометра ALMA в Чили. Примерно в 42 астрономических единицах от звезды, что примерно в 42 раза больше расстояния от Солнца до Земли, астрономы нашли пылевое кольцо с двумя отдельными сгустками вещества в виде комка и дуги, вращающимися внутри него. Они находятся на угловом расстоянии друг от друга в 120 градусов.

Оба сгустка находились в точках Лагранжа L4 и L5, а между ними располагалась планета, вызывающая скопления пыли. Результаты продемонстрировали, что возраст молодого небесного тела достигает всего 1-3 миллиона лет. Хотя непосредственное наблюдение планета пока является невозможным из-за технологических ограничений. Ученые считают, что дальнейшие наблюдения с помощью ALMA предоставляют дополнительные доказательства, подтверждающие ее природу.