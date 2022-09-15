Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России появится новый профессиональный праздник

Правительство России учредило День работников Роспотребнадзора

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В России учредили Дeнь федерaльного государственного санитaрно-эпидемиологического нaдзора (Роспотребнадзора). Об этом сообщается на сайте правительства России.

Новый профессиональный праздник будет отмечаться в России 15 сентября. Премьер-министр России Михаил Мишyстин поручил Роспотребнадзору в течение двух месяцев закрепить это решение нормативным актом.

В правительстве объяснили выбор даты тем, что в этот день в 1922 году Совет народных комиссаров РСФСР утвердил декрет «О санитарных органах республики». В последующие 100 лет сотрудники санитарно-эпидемиологической службы считали 15 сентября своим профессиональным праздником, однако он не был включен в официальный общероссийский перечень праздничных дат.

Ранее в России утвердили календарь праздничных дней на 2023 год. Согласно документу, новогодние выходные начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023-го. Первым рабочим днем в году станет понедельник, 9 января.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался об украинских гарантиях безопасности
Объявлена дата похорон главного редактора «Комсомольской правды»
Звезда «Очень странных дел» заявила о желании увидеть смерть своей героини
Названы самые модные модели брюк на осень
Осложнения после инфаркта выявлены у одной категории людей
США не помогут Европе пережить предстоящую зиму
Сильный туман в Москве попал на видео
Менеджер Усика назвал следующего возможного соперника боксера
В НСПК рассказали о проблемах с картами «Мир» в Турции
В Кривом Роге взорвали дамбу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.