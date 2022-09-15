Семь россиян предстанут перед судом за создание неонацистского сообщества

В Саратовской области семь россиян предстанут перед судом за создание неонацистской группы

В Саратовской области семь россиян предстанут перед судом за создание ультраправого экстремистского сообщества. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении семи молодых людей в возрасте от 16 до 22 лет. По версии следствия, в 2020 году четверо придерживающихся неонацистских взглядов юношей создали экстремистское сообщество в которое вовлекли трех своих друзей.

Группировка совершила ряд преступлений против жизни и здоровья пятерых жителей Саратова с применением оружия и различных предметов. 27 мая 2021 года деятельность экстремистов пресекли сотрудники регионального управления ФСБ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

9 августа сообщалось, что в 2022 году более 30 предотвращенных террористических актов были спланированы молодыми неонацистами.