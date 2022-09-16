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В Абхазии пожаловались на ворующих российских туристов

Жители Абхазии пожаловались на ворующих российских туристов

Фото: : Томас Тхайцук / РИА Новости

Поведение российских туристов, которые приезжают на отдых в Абхазию оставляет желать лучшего, считают местные жители, которые принимают у себя постояльцев. Свои жалобы они озвучили в разговоре с «Лентой.ру».

«На вид все такие приличные и добропорядочные, а выносят стабильно ложки, вилки, плечики — я их уже и не оставляю, приношу только, если просят. Кому-то пульт от телевизора очень понадобился», — поделилась местная жительница по имени Зоя, которая сдает отдыхающим в аренду квартиру.

Пожаловался на воровство со стороны туристов из России и сотрудник гостиницы в курортном городе Пицунда, пожелавший остаться анонимным. «Если в чем-то нуждаются, пусть скажут об этом — мы подарим, но они же воруют все, что могут унести: кружки, тарелки, полотенца, еду друг у друга. Как-то был случай, человек украл носки у другого отдыхающего. Он их потом надел, а другой ему говорит, мол, это мои, которые пропали — так это, собственно, и выяснилось», — высказался он.

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Также, по словам абхаза, постояльцы нередко ломают имущество. «Постоянно приходится что-то чинить: то карниз, то стулья. Недавно унитаз сломали, и еще не хотели в этом признаваться — говорят, мол, он уже был сломан. А как вы тогда интересно в туалет все это время ходили?» — подчеркнул он.

Больше всего сотрудника гостиницы расстраивают семьи, которые приезжают на отдых с детьми и забывают про них. «Сидят, водку жрут, а дети голодные могут целый день бегать. У мамы с папой попросили покушать — те не алло. Тогда идут к нам — кормим, развлекаем деток, а что поделать, как няньки иногда», — рассказал он.

Ранее российские туристки, отдыхающие в Абхазии, в разговоре с «Лентой.ру» пожаловались на излишнее внимание со стороны местных мужчин. В свою очередь, жители Абхазии предложили штрафовать туристок в чересчур откровенных нарядах.

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Варвара Кошечкина
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