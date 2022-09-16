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Блогерша раскрыла причину принятия душа в джинсах и удивила фанатов

Блогерша bug318 стала принимать душ в джинсах и подогнала их по фигуре

Кадр: @bug318_ / TikTok

Пользовательница сети с никнеймом bug318 раскрыла причину принятия душа в джинсах и удивила фанатов. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

В начале ролика блогерша (имя и фамилия неизвестны) позирует в штанах из денима, которые ей малы в талии. На последующих кадрах женщина рассказала, что ее бабушка раскрыла ей лайфхак, который поможет подогнать данную вещь по фигуре. По ее словам, он заключается в том, чтобы принять душ в джинсах и затем дать им высохнуть. После этого в опубликованном видео зрители увидели, что штаны стали намного свободнее и не обтягивают тело юзерши.

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«Я сделала это прошлой ночью, а сегодня утром надела их. Они подошли. Идеально подошли», — поделилась своими впечатлениями юзерша.

Видео набрало более 265 тысяч лайков и восхитило подписчиков. «У меня есть несколько джинсов, с которыми мне нужно это сделать», «Ни одни мои джинсы мне не подходят. Так что вы знаете, что я буду делать завтра», «Я попробую этот лайфхак сегодня вечером!», «Помню, моя тетя рассказывала мне, что она сидела в ванне в джинсах, чтобы подогнать их по размеру», «Сушите все вещи на улице! Вы обнаружите, что ваша одежда будет не так сильно изнашиваться», — высказывались они в комментариях под публикацией.

В мае блогерша показала легкий способ подогнать платье под фигуру за несколько секунд. Как сообщается в материале, многие женщины зачастую вынуждены ушивать понравившееся платье, которое не подходит им по размеру. Юзерша с никнеймом serendipesi решила поделиться методом, который позволит быстро уменьшить размер платья без использования швейного набора.

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Мария Винар
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