Семья туристов сорвалась со скалы на автомобиле и погибла

В Колорадо джип с тремя туристами сорвался с 30-метрового обрыва

В США трое местных туристов погибли во время тура по бездорожью — их джип вылетел с горной дороги и упал с обрыва. Об этом пишет Mirror.

60-летняя Офелия Фигероа-Перес (Ofelia Figueroa-Perez) из Аризоны и ее 28-летняя племянница Дайана Роблес (Diana Robles) отправились в Колорадо в тур по бездорожью на джипе, чтобы полюбоваться горами Сан-Хуан. В какой-то момент водитель автомобиля, 72-летний Дон Фехд (Don Fehd), не справился с управлением — машина съехала на правую сторону дороги и сорвалась с 30-метрового скального обрыва вниз.

Авария обернулась гибелью всех троих туристов. Уточняется, что Фехд попытался выбраться из машины, однако не успел — мужчина выпрыгнул из джипа и погиб от падения с высоты. Перевернутый автомобиль с телами двух членов семьи позже обнаружили другие путешественники, которые и сообщили в полицию о случившемся. Причины трагедии выясняются.

Ранее в августе сообщалось, что в Перу со скалы сорвался микроавтобус с туристами. Путешественники возвращались с экскурсии из древнего города Мачу-Пикчу в Куско, четыре человека погибли на месте.