Туристы увидели чудо света и разбились насмерть по дороге домой

В Перу туристический автобус сорвался со скалы, погибли четыре человека

В Перу туристический микроавтобус сорвался со скалы высотой 328 футов (около 100 метров) — в результате происшествия четыре человека погибли на месте. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Происшествие случилось в ночь на воскресенье, 21 августа. Путешественники возвращались из древнего города Мачу-Пикчу, удостоенного звания нового чуда света, в Куско. По дороге домой водитель транспортного средства не справился с управлением, и микроавтобус сорвался с горной дороги в пропасть. Четыре человека разбились насмерть, еще 16 получили ранения.

По данным издания, в микроавтобусе находились туристы из восьми стран: Канады, Израиля, Франции, Аргентины, Греции, Перу, Испании и Нидерландов. Пострадавших доставили в больницу. На фотографии с места аварии можно увидеть поврежденный микроавтобус с разбитыми окнами и дверями.

Ранее в августе россиянин отправился на восхождение на гору «Чертов палец» в Алтайском районе и сорвался — на помощь ему пришли местные спасатели. Пострадавшего подняли с помощью веревки. Его осмотрели работники скорой помощи, госпитализация не потребовалась.

