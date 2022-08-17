Россиянин отправился на Алтай и сорвался с горы

Турист из Новосибирска сорвался с горы «Чертов палец» на Алтае

Россиянин отправился на восхождение на гору «Чертов палец» в Алтайском районе и сорвался — на помощь ему пришли местные спасатели. Об этом сообщается на странице ГУ МЧС России по Алтайскому краю во «ВКонтакте».

Инцидент произошел во вторник, 16 августа. Спасатели получили сообщение о том, что турист из Новосибирска сорвался с горы «Чертов палец», которая находится в трех километрах от поселка Катунь Айского сельсовета, и выдвинулись ему на помощь. На место происшествия прибыли бригада скорой помощи, глава сельсовета и трое сотрудников пожарно-спасательной части.

Пострадавшего подняли с помощью веревки — один из пожарных спустился к мужчине и обвязал его за талию, двое других спасателей, находящихся на вершине горы, подняли туриста на гору. Путешественника осмотрели работники скорой помощи, госпитализация не потребовалась.

Ранее в августе россиянка во время прогулки по горам Иркутской области устроила фотосессию и сорвалась с уступа скалы. Девушку доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

