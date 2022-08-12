Россиянка устроила фотосессию в горах и сорвалась в пропасть на глазах матери

Россиянка сорвалась со скалы во время прогулки по мраморному карьеру в Бугульдейке

Российская туристка во время прогулки по горам Иркутской области устроила фотосессию и сорвалась с уступа скалы. Об этом сообщает «КП-Иркутск».

Инцидент произошел в Бугульдейке в Ольхонском районе. 18-летняя девушка, приехавшая с матерью на отдых в мраморный карьер, решила сфотографироваться на краю обрыва, однако оступилась и сорвалась в пропасть на глазах матери. При этом сверху на россиянку упал камень.

О случившемся в полицию сообщили другие отдыхающие, ставшие свидетелями случившегося. В пресс-службе ГУ МВД России по региону уточнили, что жительницу Иркутска доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в июле туристка из Великобритании во время прогулки с мужем в Доломитовых Альпах на севере Италии упала с 30-метровой высоты и разбилась насмерть. Британка проходила перевал Сантнер по виа феррате вместе с мужем, однако потеряла равновесие и сорвалась с тропы.