Туристка сорвалась со скалы на глазах у мужа и разбилась насмерть

Британская туристка сорвалась с виа ферраты в Италии и разбилась насмерть

Британская туристка во время прогулки с мужем в Доломитовых Альпах на севере Италии упала с 30-метровой высоты и разбилась насмерть. Об этом пишет Mirror.

56-летняя туристка из Великобритании, имя которой не раскрывается, проходила перевал Сантнер по виа феррате вместе с мужем. Отмечается, что женщина потеряла равновесие и сорвалась с тропы на глазах у супруга — она пролетела вниз около 100 футов (30 метров).

Тело путешественницы удалось транспортировать только с помощью спасательного вертолета.

Ранее в июле британский турист во время отдыха в Греции погиб на глазах у всей семьи — мужчина случайно попал под лопасти вертолета, когда пытался сделать селфи на фоне воздушного судна.