Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Туристка сорвалась со скалы на глазах у мужа и разбилась насмерть

Британская туристка сорвалась с виа ферраты в Италии и разбилась насмерть

Фото: Martin Braito / Global Look Press

Британская туристка во время прогулки с мужем в Доломитовых Альпах на севере Италии упала с 30-метровой высоты и разбилась насмерть. Об этом пишет Mirror.

56-летняя туристка из Великобритании, имя которой не раскрывается, проходила перевал Сантнер по виа феррате вместе с мужем. Отмечается, что женщина потеряла равновесие и сорвалась с тропы на глазах у супруга — она пролетела вниз около 100 футов (30 метров).

Тело путешественницы удалось транспортировать только с помощью спасательного вертолета.

Ранее в июле британский турист во время отдыха в Греции погиб на глазах у всей семьи — мужчина случайно попал под лопасти вертолета, когда пытался сделать селфи на фоне воздушного судна.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Силы ДНР возобновили наступление на Авдеевку
Похожие на конструктор Lego виниры блогера подняли на смех в сети
Разъяренный страус погнался за удирающими с места аварии виновниками ДТП
Кавказцы избили москвича за просьбу переставить машину и попали на видео
Туристка сорвалась со скалы на глазах у мужа и разбилась насмерть
Собчак высказалась об убийстве 17-летней школьницы в российском городе
Сломавшего палец мальчику шахматного робота наказали
Раскрыты гаджеты Apple с новым разъемом
Иммунолог дал совет по вакцинации от коронавируса
Климатолог спрогнозировал 40-градусную жару в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.