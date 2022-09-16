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Российского депутата обвинили в хищении земли с ущербом в 163 миллиона рублей

В Новосибирске депутата Сидоренко обвинили в хищении земли с ущербом в 163 миллиона рублей
Иван Сидоренко

Иван Сидоренко. Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест до 13 ноября депутата заксобрания области Ивана Сидоренко, обвиняемого в мошенничестве. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщает ТАСС.

Он полностью признал вину и погасил ущерб.

Сидоренко вменяется хищение двух гектаров муниципальной земли. Он предоставил в мэрию документы с недостоверной информацией, благодаря чему смог выкупить землю по льготной стоимости --17,2 миллиона рублей. В результате ущерб бюджету от его действий составил 163,7 миллиона рублей.

Депутат Сидоренко — зампредседатель комитета заксобрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Также он занимает должность гендиректора стройкомпании «Энергомонтаж», которая построила более 100 зданий, в том числе крупнейшую в городе поликлинику и школу.

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Елизавета Новикова
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