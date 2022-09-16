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Избивавший без причины подростка в московском метро мужчина попал на видео

Мужчина напал и избил без причины 17-летнего подростка на станции московского метро

Полиция задержала мужчину, который напал и избил без причины 17-летнего подростка на станции «Мневники» Московского метрополитена. В столичном главке МВД предоставили «Ленте.ру» видео с камеры наблюдения, которая записала нападение.

На кадрах видно, как мужчина избивает подростка, а тот защищается. Ему на подмогу подбегают очевидцы и задерживают дебошира.

По данным полиции, мужчина напал на несовершеннолетнего еще в вагоне электропоезда на Большой кольцевой линии. Затем он продолжил наносить подростку удары на платформе станции.

Задержанный не смог объяснить полицейским мотив нападения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьёй 116 УК РФ («Побои»).

Пострадавший госпитализирован. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Любовь Ширижик
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