В Грузии сообщили о возросшем в разы потоке россиян в страну

Администрация туризма в Грузии: поток российских туристов в августе вырос в пять раз

Число россиян, посетивших Грузию в августе 2022 года, увеличилось более чем в пять раз в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. О возросшем потоке российских туристов сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные грузинской Национальной администрации туризма.

Отмечается, что в августе 2022 года в Грузию отправились около 213 тысяч граждан России. При этом в августе 2021 года этот показатель равнялся примерно 40 тысячам.

Таким образом, количество поездок из России в Грузию с различными целями в августе 2022 года увеличилось на 434,4 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Показатели нынешнего года близки к значениям августа 2019-го. Тогда Грузию посетили примерно 209 тысяч российских граждан.

Между тем самые низкие показатели были зарегистрированы в августе 2020 года во время пандемии COVID-19. Тогда страну посетило всего 4390 россиян.

Ранее в сентябре сообщалось, что в 2022 году российские туристы потратили самую большую сумму среди всех отдыхающих в Грузии. С января по август россияне потратили в стране рекордные 467,9 миллиона долларов.