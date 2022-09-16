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Российские туристы потратили рекордную сумму в Грузии

Россияне потратили в Грузии рекордные 467,9 миллиона долларов с января по август 2022 года

Фото: mostafa meraji / Unsplash

В 2022 году российские туристы потратили самую большую сумму в Грузии среди всех отдыхающих. Об этом сообщает Business Media Georgia со ссылкой на данные Нацбанка страны.

С января по август 2022 года россияне потратили в Грузии рекордные 467,9 миллиона долларов. На второй строчке расположились путешественники из стран Европейского союза с показателем в 215 миллионов долларов. На третьем месте по расходам граждане Белоруссии (189 миллионов долларов), за ними следуют туристы из Израиля (170 миллионов долларов).

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В общей сложности за указанные восемь месяцев 2022 года доход Грузии от туризма составил 2,1 миллиарда долларов. Отмечается, что он практически сравнялся с показателями допандемийного периода.

Ранее в сентябре российские туристы, пересекающие наземную границу с Грузией из России или Турции, рассказали о самых популярных причинах отказа во въезде в республику. Сообщается, что вероятнее всего на границе могут развернуть оппозиционно настроенных против РФ граждан, а также жителей российских кавказских республик.

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Фариза Бацазова
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