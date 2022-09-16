В Киргизии заявили о появлении бронетехники Таджикистана на границе

В ГКНБ Киргизии сообщили, что Таджикистан стягивает боевую технику к границе

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии заявил, что Таджикистан стягивает боевую технику к границе, продолжаются интенсивные боестолкновения, киргизская сторона видит в этом угрозу захвата территории республики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Несмотря на усилия прекратить огонь, к сожалению, таджикская сторона продолжает стягивать в район конфликта тяжелую боевую технику и применяет весь имеющийся арсенал для обстрела территории Кыргызстана, пытаясь захватить нашу территорию», — утверждается в заявлении пресс-службы киргизского ведомства.

В ГНКБ подчеркнули, что «погранслужба Госкомитета нацбезопасности продолжает отражать военную агрессию Таджикистана».

Ранее в ведомстве сообщили, что интенсивность стрельбы на киргизско-таджикской границе идет на спад. Представители Киргизии и Таджикистана провели переговоры, в ходе которых договорились о прекращении огня на общем участке границы.