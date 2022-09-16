Россиян предупредили об уменьшении способов оплаты за рубежом

«Ъ» заявил об уменьшении способов оплаты за рубежом для россиян из-за США

Минфин США внес в санкционный список главу Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева. В то же время сама НСПК и платежная система «Мир» в черном списке не значатся, сообщает «Коммерсантъ».

Как предупредили опрошенные изданием эксперты, после заявления американского ведомства у россиян уменьшатся способы оплаты за рубежом, а расширить круг стран, принимающих карты платежной системы «Мир», станет гораздо сложнее. В частности, глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов заявил, что «становится непонятно, насколько партнеры готовы рисковать». Глава юридической практики CM Grace Consulting Екатерина Орлова отметила, что разъяснения американского регулятора «не носят избирательный характер, а касаются сотрудничества с платежной системой в принципе».

Минфин пригрозил санкциями финансовым организациям третьих стран

Ранее Министерство финансов США допустило введение санкций в отношении финансовых компаний за поддержку расширения Национальной системы платежных карт (НСПК) и использования карт «Мир» за пределами России.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) готово воспользоваться этими полномочиями за поддержку попыток обойти санкции против России, в том числе за попытки расширить использование НСПК или национальной платежной системы «Мир» за пределами территории Российской Федерации Минфин США

15 сентября власти США расширили санкции против России. Вашингтон внес в санкционный список 40 россиян и более 30 российских структур. Под американские рестрикции, в частности, попали помощник президента РФ Максим Орешкин и детский омбудсмен России Мария Львова-Белова, которую обвинили в причастности к незаконному вывозу украинских детей на российскую территорию. Также США ввели санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, членов его семьи и ряда чиновников и правоохранителей Крыма.

Реакция России

В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что введенные администрацией США санкции не могут повлиять на подход и позицию Москвы. Он также обратил внимание на сумбурность очередного «пакета рестрикций».

Впечатление таково, что администрация, не зная каким еще образом привлечь внимание к своим ограничениям, скачет по кругу как ковбой с не очень хорошим зрением и стреляет, не разбирая целей. Анатолий Антонов посол РФ в США

Дипломат подчеркнул, что Вашингтону не удастся изолировать Москву санкциями. По его мнению, это подтверждает плотный график международных встреч президента России Владимира Путина в Самарканде на саммите стран-участниц ШОС.

На данный момент карты «Мир» принимаются в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Кроме того, возможность приема данных карт прорабатывается с Кубой, Египтом и Венесуэлой. Несмотря на политику западных стран, к российской платежной системе продолжают присоединяться дружественные страны. В частности, о таком намерении заявили Куба и Малайзия.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.