В российском регионе построят нацпарк во избежание конфликтов

Рядом с Эльгинским месторождением построят нацпарк за 482,7 миллиарда рублей

Рядом с Эльгинским угольным месторождением в Якутии построят национальный парк во избежание стихийного туризма со стороны ближайших поселков и конфликтных ситуаций. На создание парка пол названием «Большое Токко» выделят 482,7 миллиона рублей, сообщает «РБК».

Средства выделят из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Экология» до 2028 года. В пояснительной записке к проекту постановления правительства отмечается, что вопрос сохранение биоразнообразия становится актуальнее с промышленным освоением Южной Якутии. Строительство магистралей и разработка месторождений полезных ископаемых оказывают влияние на флору и фауну региона.

Промышленным освоением Эльгинского месторождения занимается компания «Эльга Уголь», в его рамках предполагается строительство вахтового поселка на шесть тысяч человек, а также поселка городского типа на 25 тысяч человек. Появление населенных пунктов может привести к стихийному туризму, в том числе в сторону расположенного рядом озера Большое Токко. Новый нацпарк с рекреационными зонами призван помочь в осуществлении контроля за этим процессом и минимизировать конфликтные ситуации.

Площадь парка составит 288,5 тысячи гектаров. На его территории можно будет найти редкие и исчезающие виды растений, животных и птиц. Среди особенностей объекта — транспортная доступность, большое озеро на фоне высоких гор, возможность заняться спортивной рыбалкой и сплавиться по реке Мулам.

В мае сообщалось, что национальный парк в Африке обнесут бетонной стеной, чтобы защитить от людей. Власти объяснили решение тем, что граждане загрязняют отходами территорию объекта и незаконно вырубают лес ради строительства своих домов.