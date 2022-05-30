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Среда обитания

Второй по величине городской парк мира обнесут бетонной стеной

Национальный парк в Африке обнесут бетонной стеной для защиты от людей

Фото: Luc Gnago / Reuters

Власти города Абиджана в Кот-д'Ивуар собираются защитить экосистему Национального парка Банко от вреда человека. По периметру в 34 квадратных километра будет построена бетонная стена, сообщает Reuters.

В конце мая более десяти строителей уже начали закладывать стену в два с половиной метра. Решение обнести африканский парк ограждением связано с тем, что люди загрязняют своими отходами его территорию. Они также незаконно рубят леса для строительства своих домов. Поскольку город постоянно расширяется, количество мусора увеличивается.

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Банко – второй по величине городской парк в мире. Его грунтовые воды обеспечивают 40 процентов питьевой воды в Абиджане и улавливают 90 000 тонн углекислого газа в год. Некоторые животные и 500-летние растения считаются священными для местных жителей. Богатая флора и фауна также привлекает туристов.

Усилия по защите Банко, как ожидается, помогут ему войти в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, выразил надежду Генеральный директор Управления парков и заповедников Кот-д’Ивуара Адама Тондоссама

В прошлом году на последней сессии ЮНЕСКО были внесены в список Всемирного наследия Мечети в суданском стиле на севере Кот-д’Ивуара. Всего в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Кот-д'Ивуаре включено пять наименований: три объекта вошли в список по культурным критериям, два — по природным.

Ранее специалисты Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) назвали разрушительные лесные пожары и шумовое загрязнение одними из главных угроз человечеству. По оценкам специалистов, около 67 процентов всех пожаров, включая возгорания деревьев, приходится на страны Африки.

Платон Щукин
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