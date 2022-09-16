В России заявили о невозможности произвести взносы в ВПП ООН из-за санкций

Постпред Небензя: из-за санкций Россия не может произвести взносы в ВПП ООН и ЮНИДО

Из-за введенных Западом санкций Россия на протяжении нескольких месяцев не может произвести свои добровольные взносы во Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН и Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.

Он пояснил, что это происходит из-за перебоев с банковскими транзакциями. «Речь идет о десятках миллионов долларов, которые пошли бы, среди прочего, на помощь странам, сталкивающимся с риском массового голода», — подчеркнул он. Постпред России при ООН обратил внимание, что «западные санкции подрывают глобальную продбезопасность».

Небензя добавил, что аналогичная ситуация складывается и с ЮНИДО. В результате подрываются проекты по поддержке пищевой промышленности в нуждающихся государствах, в том числе Сирии, отметил он. Вместе с тем, постпред России при ООН подчеркнул, что «со своей стороны Россия изыскивает возможности для поддержки глобальной продовольственной безопасности».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.