Мошенники позвонили в пресс-службу управления МВД и попросили 300 тысяч рублей

В Красноярске мошенники позвонили в пресс-службу полиции и потребовали 300 тысяч рублей

В Красноярске телефонные мошенники случайно позвонили сотруднице пресс-службы полиции и потребовали у нее 300 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 16 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время звонка аферистка представилась внучкой женщины и сквозь слезы призналась, что стала виновницей ДТП. Капитан полиции поняла, что говорит с мошенницей, и попросила коллегу сообщить обо всем сотрудникам уголовного розыска, при этом продолжая подыгрывать собеседнице.

После «внучки» с сотрудницей МВД связался лжеследователь, который потребовал от «бабушки» 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении дела. Россиянка сделала вид, что согласна на эти условия.

Позже за деньгами по указанному адресу приехал 19-летний курьер, после задержания он признался в содеянном. Было возбуждено уголовное дело.

«Полицейские выяснили, что в этот день юноша уже посетил двух местных жительниц 94 и 85 лет, которые передали ему 200 тысяч рублей. По предварительным данным, деньги красноярец перевел соучастникам, оставив себе небольшую часть», — добавила Ирина Волк.

Суд поместил фигуранта в СИЗО.