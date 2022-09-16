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Пашинян рассказал Путину об обстановке на границе с Азербайджаном

Никол Пашинян заявил, что ситуация на границе с Азербайджаном остается напряженной

Фото: Stepan Poghosyan / Photolure / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным рассказал об обстановке на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского правительства.

В ходе беседы Пашинян заявил, что ситуация на границе остается очень напряженной, несмотря на относительное спокойствие обстановки в регионе.

Отмечается, что во время переговоров армянский премьер и российский президент также обсудили реализацию решений, принятых в связи с поданной Арменией в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявкой.

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Алевтина Запольская
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