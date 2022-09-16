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Глобальное потепление приведет к суперливням

Geophysical Research Letters: глобальное потепление приведет к историческим ливням

Фото: Finn Årup Nielsen / Wikimedia

Ученые Копенгагенского университета в сотрудничестве с Датским метеорологическим институтом показали, что причиной исторического супеливня над Копенгагеном в июле 2011 года стало глобальное повышение температуры. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.

Исследователи провели различные симуляции погодных условий 2 июля 2011 года, когда к северу от Копенгагена прошел ливень, приведший к наводнению. Прогоны модели (всего 13) соответствовали одному из пяти сценариев глобальных температур: -1 градус Цельсия по отношению к норме (доиндустриальная эпоха), 0 (норма в 2011 году), а также +1, +2 и +3 градуса Цельсия. Расстояние между точками данных в модели, известное как размер сетки, составило около 2,5 километра. Для сравнения, точки сетки глобальной климатической модели обычно находятся на расстоянии не менее 50 километров друг от друга.

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Ученые показали, что как риск наводнения, так и риск достижения беспрецедентной интенсивности осадков увеличиваются по мере потепления климата. В частности, риск возникновения такого события оказывается почти вдвое выше того, что могло бы быть реализовано без присутствия антропогенного потепления.

Хотя само явление облачного взрыва, вызвавшего катастрофический ливень с ущербом около 800 миллионов евро, нельзя непосредственно связать с глобальным потеплением, авторы отмечают, что это событие соответствует прогнозам климатической модели. По словам авторов, результаты исследования имеют большое значение для принятия решений, когда человечество столкнется со стихийными бедствиями, которые можно будет непосредственно связать с изменением климата.

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Александр Еникеев
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