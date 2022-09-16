В НАТО высказались о конце конфликта на Украине

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что конфликт на Украине закончится не скоро

Запад должен понимать, что конфликт на Украине закончится нескоро, Киев нуждается в военной и финансовой поддержке со стороны западных государств. О нескором конце противостояния заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает агентствоReuters.

«Конечно, чрезвычайно отрадно видеть, что украинские вооруженные силы смогли вернуть себе территорию, а также нанести удар в тыл России. В то же время мы должны понимать, что это не означает близкий конец войны, мы должны быть готовы к длительному периоду [противостояния]», — высказался генсек.

Ранее Столтенберг признал, что запасы вооружения в странах НАТО снизились из-за масштабных поставок оружия Украине. «Поддержка, которую мы оказывали Украине, бралась из наших нынешних запасов. Нам нужно их восстановить», — сказал Столтенберг, добавив, что НАТО должна работать с оборонной промышленностью для ускорения производства снаряжения и оружия.