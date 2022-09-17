Стоимость посуточной аренды жилья в России за год увеличилась почти на четверть

В России стоимость посуточной аренды квартир и апартаментов выросла почти на 25% за год

В России стоимость посуточной аренды апартаментов и квартир выросла почти на 25 процентов за год. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сайта «Суточно.ру».

В сентябре средняя стоимость посуточной аренды в популярных туристических городах России составила 3,15 тысячи рублей за ночь. Сильнее всего цены поднялись в Зеленоградске (на 59 процентов), Нижнем Новгороде (на 48 процентов) и Кисловодске (47 процентов).

Такие изменения эксперты связывают с ростом путешествий внутри страны, восстановлением рынка после пандемии и уходом из России систем бронирования Booking.com и Airbnb.

Самым популярным городом для посуточной аренды жилья стал Санкт-Петербург, а второе место заняла Москва. Цены в этих городах выросли на 32 и 21 процент соответственно. Также отмечается, владельцы апартаментов и квартир в популярных туристических городах могут повышать цены из-за того, что спрос существенно превышает предложение.