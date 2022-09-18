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Назван способ выбрать самый полезный для здоровья бургер

Диетолог Круглова рассказала, как выбрать самый полезный для здоровья бургер

Фото: Pixabay

Диетолог Наталья Круглова в беседе с Ura.ru назвала способ выбрать для себя бургер, который будет наиболее полезен для здоровья. По ее словам, для определения самого лучшего из возможных вариантов необходимо обращать внимание на состав булочки, выбирать котлету из птицы или говядины, а также воздержаться от соусов и сыра.

«Если есть возможность, то стоит обращать внимание на состав булочки. Хорошо, если для ее приготовление используется цельнозерновая мука, то есть мука цельносмолотая, когда зерно не очищено полностью от оболочек. Такая выпечка обеспечивает дольше продолжительность сытости, соответственно лучше насыщает. Помимо того, что там есть углеводы, там будут содержаться витамины группы "B", магний и пищевые волокна, поэтому если есть возможность выбора, то это важно», — рассказала специалист, добавив, что наличие даже небольшого количества овощей в бургере поможет улучшить его качество.

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Врач посоветовала по возможности отказаться от добавления соусов, поскольку они содержат большое количество жира, а также не использовать для приготовления бургера специи, которые усиливают аппетит. Она подчеркнула, что котлета также не должна быть жирной, поэтому лучше всего готовить ее из мяса птицы или говядины.

Ранее стало известно, что в одном из кафе Красноярска появится бургер с мухомором, который, как заявляют представители заведения, будет способствовать улучшению сна. Стоимость блюда оценили в 1299 рублей.

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Марина Совина
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