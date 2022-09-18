Папа Римский заявил о нравственной деградации Запада

Папа Римский Франциск заявил о нравственной деградации Запада и его «поражении»

Папа Римский Франциск поддержал позицию ряда участников Седьмого съезда лидеров мировых и традиционных религий, которые заявили о нравственной деградации Запада и его «поражении». Об этом говорится в его заявлении.

Понтифик отметил, что мир Запада идет ошибочными путями. Так, он напомнил, что Латинская Америка тоже считается частью Запада, но не развита в смысле социальной справедливости.

«К Западу относится и Средиземноморье, которое сегодня стало самым большим кладбищем не только Европы, но и всего человечества», — говорится в заявлении.

По его словам, Запад стал особенно уязвим в отношении рождаемости. Так, демографическая зима наступила прежде всего в Италии и Испании.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что человечество пережило три мировые войны за столетие. Сложившуюся ситуацию он назвал бедствием. Понтифик напомнил, что помимо Украины, конфликты продолжаются и в других странах, в том числе в Африке, и «никому до этого нет дела».