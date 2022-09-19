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Минобороны отчиталось о сбитом украинском Су-25 в Херсонской области

Минобороны заявило, что российские системы ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 19 сентября, журналистам заявили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что российские системы ПВО сбили украинский самолет в районе населенного пункта Александровка Херсонской области.

Ранее в министерстве отчитались о ликвидации российскими военными гаубицы М777 США калибра 155 миллиметров вблизи Краматорска. Кроме того, ВКС также ликвидировали радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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