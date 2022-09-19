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Гроб с телом Елизаветы II прибыл к месту погребения

Траурный кортеж с гробом британской королевы Елизаветы II прибыл в Виндзор

Фото: Rob Pinney / Reuters

Траурный кортеж с гробом британской королевы Елизаветы II прибыл к королевскому поместью в Виндзоре. Об этом сообщает издание The Guardian.

Кортеж присоединится к траурной процессии, которой предстоит пройти так называемый Долгий путь (Long Walk) — маршрут протяженностью 4,25 километра, начинающийся в Большом Виндзорском парке у Снежного холма, где, по легенде, король Генрих VIII, правивший Британией в XVI веке, ждал вестей о казни своей второй жены Анны Болейн.

Вдоль пути выстроились тысячи зрителей, приехавших в Виндзор на похороны. Процессия завершится у места погребения — Мемориальной часовни святого Георгия. Там пройдет заупокойная служба.

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В понедельник, 19 сентября, гроб с телом королевы Елизаветы II вынесли из Вестминстерского дворца, где несколько дней проходило прощание. После поминальной службы в Вестминстерском аббатстве военные горнисты протрубили Last Post — сигнал, подаваемый при отдании воинских почестей. Затем под оружейный салют и бой Биг-Бена по центру Лондона прошла траурная процессия, закончившаяся у арки Веллингтона.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет.

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Олег Парамонов
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