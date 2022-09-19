Нападение на ломбард россиянина с игрушечным пистолетом попало на видео

МВД показало видео нападения безработного с игрушечным пистолетом на ломбард в Ижевске

В Ижевске разбойное нападение 45-летнего безработного россиянина на ломбард попало на видео. Кадры в понедельник, 19 сентября, публикует «МВД Медиа».

На кадрах видно, как мужчина в медицинской маске, прислонив к голове продавца предмет, похожий на пистолет, заводит девушку в помещение и требует отдать ему деньги. Сотрудница, изображая поиск ключей, подходит к шкафу и нажимает тревожную кнопку. После этого фигурант с криком "Это что, кнопка?" спешно покидает ломбард.

По данным полиции, инцидент произошел в помещении на улице Ворошилова. Известно, что в сейфе на момент совершения преступления лежало 175 тысяч рублей. Вскоре после этого сотрудники МВД задержали подозреваемого: им оказался местный житель, ранее судимый за кражи. Выяснилось, что в момент нападения у него в руках был игрушечный пистолет.

В отношении мужчины возбудили дело и поместили в изолятор временного содержания (ИВС).