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В российском регионе появились подпольные бойцовские клубы для подростков

Жители Сахалина рассказали о появлении подпольных клубов, где подростки дерутся за деньги

Фото: Shutterstock

На Сахалине появились подпольные бойцовские клубы, где подростки дерутся за деньги. Об этом сообщается в Telegram-канале Amur Mash.

По данным жителей российского региона, подобные бои проводились в Холмске, Тымовском и Охе. В них принимали участие по 50-100 несовершеннолетних.

Площадками для проведения нелегальных боев стали задворки школ и дворы. Сотрудники полиции заинтересовались незаконными поединками. Так, в родительские чаты сахалинских школ начали рассылать сообщения с предупреждениями о последствиях участия в подпольных бойцовских клубах.

Ранее в подмосковной Балашихе подростки устроили драку в стиле ММА на спортивной площадке возле школы.

В самом образовательном учреждении назвали произошедшее дружеской борьбой и подчеркнули, что жалоб от родителей из-за драки не поступало. В свою очередь, депутат Госдумы, первый зампред комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга потребовал организовать проверку инцидента в школе Балашихи.

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Анна Щербакова
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