Post Malone получил травмы после падения на сцене во время концерта

Рэпер Post Malone обратился к врачам после падения на сцене во время концерта в Сент-Луисе

27-летний американский рэпер Post Malone (настоящее имя — Остин Ричард Пост) обратился к врачам после падения на сцене во время концерта в американском городе Сент-Луисе. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел в пятницу, 17 сентября. Во время исполнения трека Circles артист ходил по сцене и провалился в люк, предназначенный для транспортировки музыкальных инструментов. Post Malone ударился грудью и не смог встать сам: он покинул сцену в сопровождении медиков.

Вернувшись через 15 минут, рэпер исполнил треки Rockstar и Cooped Up и извинился перед поклонниками за приостановку концерта. По словам зрителей шоу, во время выступления артист испытывал боль и держался за ребра. После окончания концерта Post Malone задержался, чтобы оставить несколько автографов поклонникам.

Позже певец отметил, что обратился к врачам и сейчас чувствует себя хорошо. Рэпер добавил, что продолжит свой концертный тур.

Ранее стало известно, что Кейт Уинслет попала в больницу в результате падения во время съемок фильма в Хорватии.