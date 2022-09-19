Кейт Уинслет госпитализировали после падения во время съемок фильма

Кейт Уинслет попала в больницу после падения во время съемок фильма в Хорватии

46-летняя британская Кейт Уинслет попала в больницу после того, как упала во время съемок фильма. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Сообщается, что сейчас артистка задействована на съемочной площадке исторической драмы «Ли» в Хорватии. По информации издания, во время съемок Уинслет не удержала равновесия и упала, получив травмы, после чего была госпитализирована в медицинское учреждение.

Представители актрисы отметили, что сейчас ее здоровью ничего не угрожает и она может продолжать работать: «Кейт поскользнулась и была доставлена ​​в больницу в качестве меры предосторожности. Она в порядке и будет сниматься, как и планировалось, на этой неделе».

Кейт Уинслет исполнит главную роль в драме «Ли», посвященной жизни Ли Миллер, военного корреспондента Vogue времен Второй мировой войны. Коллегами по съемочной площадке звезды стали Джуд Лоу, Джош О'Коннор, Марион Котийяр и Андреа Райзборо.

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