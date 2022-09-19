В Кремле ответили на вопрос о предложении Кадырова провести «самомобилизацию»

Песков заявил, что предложение Кадырова о «самомобилизации» должны оценивать профессионалы

Предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о проведении в регионах России «самомобилизации» должны оценивать военные профессионалы. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Здесь это нужно, наверное, с точки зрения военных профессионалов оценивать, и, конечно, это должно комментировать министерство обороны», — ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля.

Ранее Кадыров заявил, что Россия является федеративным государством, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. По его мнению, одним из них должна стать «самомобилизация», так как нет необходимости ждать объявления Кремлем военного положения.

Позднее о создании батальонов добровольцев заявили губернатор Курской области Роман Старовойт, глава Марий Эл Юрий Зайцев и глава Крыма Сергей Аксенов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).