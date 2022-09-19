Срыв новой попытки контрнаступления ВСУ попал на видео

Срыв новой попытки контрнаступления ВСУ под Херсоном попал на видео

Российские военнослужащие воздушно-десантных войск сорвали очередную попытку контрнаступления ВСУ. Кадры боя публикуют «Известия».

На видео видно, как ведется шквальный огонь из 122-миллиметровых самоходных установок 2С1 «Гвоздика» и танков. Отмечается, что наступающий противник был остановлен, подразделения ВС РФ прорыва позиций не допустили. После боя десантники оперативно сменили огневые позиции.

В свою очередь, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» утверждает, что боестолкновение проходило в Херсонской области.