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Звезда «Сумерек» Эшли Грин родила первенца

Звезда фильма «Сумерки» Эшли Грин родила своего первого ребенка от актера Пола Коури

Фото: Brendan McDermid / Reuters

35-летняя американская актриса и звезды фильма «Сумерки» Эшли Грин родила первенца. О пополнении в семье артистка, исполнившая роль Элис в вампирской саге, сообщила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

У Эшли Грин и ее супруга, актера Пола Коури, в браке с которым она состоит с 2018 года, родилась дочь. Звездная пара назвала ее Кингсли Рэйнн Коури.

«Вот так просто наша жизнь изменилась. В одно мгновение ты пришла в наш мир, а все остальное исчезло. Все остальное теперь не имеет значения. Любовь, которой мы охвачены, невозможно объяснить, ее можно только прочувствовать самым глубоким образом. Мы так сильно любим тебя, малышка. Добро пожаловать в наш мир», — написала артистка, опубликовав фотографию с рукой дочери.

Ранее стало известно, что у американских актеров, супругов Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса, родится четвертый ребенок.

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Анастасия Астахова
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